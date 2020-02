La Roma e la crisi di inizio anno: ogni stagione perde punti

Come no? C'è stato un bel lavoro della nostra redazione che ci conferma che storicamente questo è un momento molto negativo per la Roma. È un momento... ecco qua; è bella questa grafica, è significativa perché significa che veramente c'è un'implosione improvvisa che è figlia di una mentalità che non riesce a essere vincente, di un'attenzione che non riesce a essere alta, perché se tu, Roby, fino a un certo punto stai a ridosso dell'alta classifica, come spesso è avvenuto in questi anni - la grafica ce lo conferma – fino a dicembre e poi hai il crollo - guarda lì 2015/2016, guarda il 2017/2018 - insomma, c'è un crollo che significa che non c'è stato da parte dell'ultima proprietà quel salto di qualità di portare la mentalità che è la mentalità delle grandi squadre, quella di non avere cali di tensione oppure di avere dei piccoli cali di forma che devono essere gestiti. Invece qui c'è proprio un tracollo, confermato quest'anno da questa media che io credo, Roby, non abbia bisogno di commenti. C'è stata una Roma fino a fine 2019, con lo show di Firenze, e poi ce n'è un'altra che in qualche modo ci viene rappresentata impeccabilmente da questa media. Le soluzioni quali sono, Roby? Allora, intanto qualche faccia nuova. Qualche faccia nuova. Si rifarà la fascia destra, probabilmente con Bruno Peres, che sembrava veramente uno passato qui per caso; ogni volta che entra fa delle cose che gli altri non fanno. E poi del nuovo arrivato Carles Perez, il giocatore ex Barcellona, quindi abituato a un certo tipo di sfida. Ha giocato 54 minuti in campionato. Ancora non ha fatto niente di eccezionale - chiaramente il minutaggio è stato relativo - però, insomma, quando entra in campo mette a disposizione della squadra una vitalità che sembra essere un valore, quindi probabilmente - è un po' presto per dirlo - insomma, ci sono buone possibilità che faccia il titolare a Bergamo nella super sfida che illustravi tu nel lancio. E poi concludo con un centrocampo da ripensare. Non ci sarà Cristante e allora verrà ripensata in settimana la soluzione di Mancini a centrocampo. Insomma, un po' di novità per una squadra che contro Sassuolo e Bologna assolutamente è sembrata allo sbando, e quindi da ripensare e da ristrutturare.