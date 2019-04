"Lo segnavo anche io. Ma...", il video è tutto da ridere

Grazie a un'iniziativa di Hyundai, Main Global Partner e Official Car Partner della Roma, la società giallorossa ha regalato un'esperienza unica a un giovane tifoso che sui social aveva commentato un gol di Under con la classica frase "questo lo segnavo anche io". Allora la Roma ha voluto metterlo alla prova: ecco come è andata