La Juve pareggia a Lecce, Ronaldo gioca a... minibasket

Il giorno dopo il pareggio contro il Lecce, che comunque non è costato il primo posto in classifica alla Juve, il portoghese (non convocato per scelta di Sarri) ha postato sul proprio profilo Instagram un video nel quale gioca assieme al figlio a un minibasket elettronico mentre è in viaggio sul suo jet privato