Sarri: "Il Var non mi piace". Conte: "Lo userei sempre"

L'allenatore della Juve sulla Var: "Non mi piace e all'estero si usa meno. Dobbiamo adeguarci al regolamento anche se a volte sembra assurdo". Conte: "Non viene utilizzato nello stesso modo da tutti. Soprattutto per le cose grosse è importante avere questo strumento perché toglie errori importanti ed è già una gran cosa. L'anno scorso ero più positivo, quest'anno non capisco il metro di giudizio e non è positivo. Mi rendo conto che non è facile fare l'arbitro: se fossi io il direttore di gara mi metterei completamente nelle mani del Var. Sarebbe anche più sereno"