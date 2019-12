Juve, Sarri spiega come fa coesistere Dybala e CR7

È chiaro che non puoi vietare totalmente a Dybala di venire a prendere palla vicino ai centrocampisti, perché gli toglieresti in larga parte poi tutti i grandi pregi che è capace di tirare fuori in queste situazioni, così come non puoi togliere completamente a Ronaldo la possibilità di partire decentrato, perché è un qualcosa su cui ha costruito una carriera formidabile, quindi bisogna anche poi andare incontro alle caratteristiche di questi due giocatori. C'è da adottare qualche piccolo accorgimento in maniera da riempire più l'area. Bisogna essere anche molto più bravi con il trequartista a sfruttare gli spazi che loro due solitamente riescono ad aprire.