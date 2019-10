Semplici: "Con le nostre armi possiamo far male"

L'allenatore della Spal è in fiducia dopo il pareggio casalingo con il Napoli. Ora c'è il Milan: "Sono in difficoltà, ma la classifica non rispetta il valore della squadra. Noi stiamo facendo bene. Con la carica agonistica e la giusta determinazione possiamo mettere in difficoltà anche chi è meglio di noi"