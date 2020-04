Un mese di allenamenti, poi le partite: il piano della A

Il Consiglio di Lega della Serie A ha definito alcuni punti chiave per la ripresa dell'attività agonistica, individuando la tempistica per ricominciare a giocare. C'è poi un'altra ipotesi molto concreta, quella di disputare prima le semifinali di Coppa Italia e poi le restanti giornate di Serie A, cominciando dalle gare da recuperare. Inoltre, si sta procedendo a stilare il protocollo di garanzia che permetterà alle società di riaprire i centri sportivi per gli allenamenti