Tifosi allo stadio a La Spezia: ultima gara a porte aperte

Il posticipo della 27esima giornata di serie B tra Spezia e Pescara entrerà a suo modo nella storia: sarà infatti l'ultima partita di calcio che si giocherà a porte aperte prima dell'effettiva entrata in vigore del decreto ministeriale che impone le porte chiuse a tutte le manifestazioni sportive sino al 3 aprile come misure di prevenzione dopo l'emergenza coronavirus. I tifosi sono entrati regolarmente sugli spalti dell'impianto di gioco ma i giocatori hanno già messo in pratica alcune misure contenute nel decreto: i giocatori sono entrati in campo senza prendere per mano i bambini che di solito li accompagnano e non si sono stretti la mano nel classico saluto iniziale prima del fischio d'inizio