Sky Sport Room, Koulibaly: "Combattere razzismo ogni giorno"

È veramente una lotta da fare ogni giorno. Dobbiamo farla negli stadi ma anche prima, forse, nelle scuole calcio o nello sport, diciamo, perché è una cosa molto importante. Sappiamo che è molto difficile prendere posizione su queste cose, perché non vogliamo imbrogliare la gente o, diciamo, non far piacere alla gente che ci supporta. Ma io penso che sono cose che devono essere combattute e non dobbiamo avere vergogna di combattere il razzismo perché la gente che deve avere vergogna sono la gente che ci fa i “Buu”. Dovessi tu dire, anche due parole, ad un razzista? La gente penso che se non conosce e non capisce la persona o non vuole conoscere le origini molto difficile capire una persona per non essere razzista. Quindi io lo invito a venire qua, passare il tempo con me, poi vedrà che sono una persona normale come lui lo è.