Torino, da venerdì in campo al Filadelfia

In corso tamponi e visite mediche per il primo gruppo di giocatori, a seguire lo staff preparatori. Domani e giovedì test e visite per secondo gruppo (giocatori e staff tecnico). Venerdì inizio allenamenti individuali al Filadelfia. Gruppi di 6, in 3 per ogni campo. Alla presenza di Longo e staff tecnico. Previsto cambio gruppo ogni ora.