Parma-Torino, l'audio del confronto La Penna-Belotti

Tra i falli di mano Rizzoli ha mostrato quello costato rigore e secondo giallo a Bremer durante la sfida tra Parma e Torino. Obiettivo dell'analisi non l'episodio in sé (di non immediata comprensione il passaggio sulla "APP", la "Attacking Phase Possession", e cioè la fase precedente al rigore che va controllata per scongiurare eventuali falli della squadra che attacca) ma le sue conseguenze, con le prolungate proteste dei granata e l'arbitro La Penna che cerca di reagire. "Vogliamo davvero dare questa immagine del nostro calcio?", la domanda del capo degli arbitri ai rappresentanti dei club.