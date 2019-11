La mano di Zielinski in Fiorentina-Napoli, un caso limite

Ancelotti, vivacissimo sull'episodio Kjaer-Llorente in Napoli-Atalanta, ha solo ascoltato quando Rizzoli ha mostrato il rigore dato contro i partenopei alla prima giornata per un fallo di mano di Zielinski. Un caso "border line", lo ha definito il designatore, con una chiamata Var dovuta solo al fatto che l'arbitro Massa non aveva visto nulla: altrimenti sarebbe dovuta rimanere l'interpretazione del campo, senza review.