Allegri: "Abbiamo giocato con grande umiltà e rispetto"

00:04:42 min
|
37 minuti fa
intv di francescointv di francesco
serie a
Colpo alla testa per Camarda: "Non ricordava nulla"
00:03:28 min
| 19 minuti fa
pubblicità
conf grosso sassuoloconf grosso sassuolo
serie a
Grosso: "Sconfitta che fa male, miglioreremo"
00:03:07 min
| 2 ore fa
conf nicola cremoneseconf nicola cremonese
serie a
Cremonese-Sassuolo, Nicola: "Abbiamo meritato di vincere"
00:02:19 min
| 2 ore fa
CONF JURIC PRE PARMA SN274496_5507969CONF JURIC PRE PARMA SN274496_5507969
serie a
Atalanta: "Parma squadra tosta, sarà una partita difficile"
00:00:34 min
| 7 ore fa
conte confconte conf
serie a
Conte: "Cagliari? Stessa concentrazione del 23 maggio"
00:06:04 min
| 8 ore fa
coll nebulonicoll nebuloni
serie a
Atalanta, per Ederson niente Parma. Oggi visita a ginocchio
00:01:31 min
| 9 ore fa
cuesta conf 1cuesta conf 1
serie a
Cuesta: "Tanti spunti post Juve, mi aspetto Atalanta forte"
00:00:48 min
| 9 ore fa
coll paventicoll paventi
serie a
Inter-Udinese, un ballottaggio e Calhanoglu dal 1': le news
00:01:45 min
| 9 ore fa
CONF GASPERINI LUNGA VIGILIA PISA_2840525CONF GASPERINI LUNGA VIGILIA PISA_2840525
serie a
Gasperini: "Sancho? Non bisogna pregare nessuno"
00:05:50 min
| 8 ore fa
cuesta su mercatocuesta su mercato
serie a
Cuesta: "Parma in costruzione, ma rimaniamo concentrati"
00:00:42 min
| 9 ore fa
peppe milanpeppe milan
serie a
Lecce-Milan, Pulisic dalla panchina: le probabili formazioni
00:01:52 min
| 1 giorno fa
COLL PEPPE DA MALPENSACOLL PEPPE DA MALPENSA
serie a
Milan, Jimenez non è stato convocato per il Lecce
00:02:21 min
| 1 giorno fa
intv di francescointv di francesco
serie a
Colpo alla testa per Camarda: "Non ricordava nulla"
00:03:28 min
| 19 minuti fa
conf grosso sassuoloconf grosso sassuolo
serie a
Grosso: "Sconfitta che fa male, miglioreremo"
00:03:07 min
| 2 ore fa
conf nicola cremoneseconf nicola cremonese
serie a
Cremonese-Sassuolo, Nicola: "Abbiamo meritato di vincere"
00:02:19 min
| 2 ore fa
CONF JURIC PRE PARMA SN274496_5507969CONF JURIC PRE PARMA SN274496_5507969
serie a
Atalanta: "Parma squadra tosta, sarà una partita difficile"
00:00:34 min
| 7 ore fa
conte confconte conf
serie a
Conte: "Cagliari? Stessa concentrazione del 23 maggio"
00:06:04 min
| 8 ore fa
coll nebulonicoll nebuloni
serie a
Atalanta, per Ederson niente Parma. Oggi visita a ginocchio
00:01:31 min
| 9 ore fa
cuesta conf 1cuesta conf 1
serie a
Cuesta: "Tanti spunti post Juve, mi aspetto Atalanta forte"
00:00:48 min
| 9 ore fa
coll paventicoll paventi
serie a
Inter-Udinese, un ballottaggio e Calhanoglu dal 1': le news
00:01:45 min
| 9 ore fa
CONF GASPERINI LUNGA VIGILIA PISA_2840525CONF GASPERINI LUNGA VIGILIA PISA_2840525
serie a
Gasperini: "Sancho? Non bisogna pregare nessuno"
00:05:50 min
| 8 ore fa
cuesta su mercatocuesta su mercato
serie a
Cuesta: "Parma in costruzione, ma rimaniamo concentrati"
00:00:42 min
| 9 ore fa
peppe milanpeppe milan
serie a
Lecce-Milan, Pulisic dalla panchina: le probabili formazioni
00:01:52 min
| 1 giorno fa
COLL PEPPE DA MALPENSACOLL PEPPE DA MALPENSA
serie a
Milan, Jimenez non è stato convocato per il Lecce
00:02:21 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità