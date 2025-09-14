Allegri: "Rigore? Se il Var dice che non c'è va tolto"

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla fine della partita tra Milan e Bologna. Queste le parole dell'allenatore rossonero: "Modric è un campione e come tutti i campioni è umile e si mette a servizio della squadra. Io sono contento di allenarlo e i compagni devono essere contenti di giocare con lui. Capisce un minuto prima dove finisce la palla. Rigore? Non ho rivisto niente, se il Var ha deciso che il rigore non c'era era giusto che l'arbitro lo togliesse. Gimenez? Ha il sostegno di tutti, oggi si è sacrificato, nell'ultima palla era poco lucido. Deve stare tranquillo perché il gol arriverà, ha fatto la miglior partita da quando sono arrivato".