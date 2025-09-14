Allegri: "Rigore? Se il Var dice che non c'è va tolto"

00:05:02 min
|
36 minuti fa

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla fine della partita tra Milan e Bologna. Queste le parole dell'allenatore rossonero: "Modric è un campione e come tutti i campioni è umile e si mette a servizio della squadra. Io sono contento di allenarlo e i compagni devono essere contenti di giocare con lui. Capisce un minuto prima dove finisce la palla. Rigore? Non ho rivisto niente, se il Var ha deciso che il rigore non c'era era giusto che l'arbitro lo togliesse. Gimenez? Ha il sostegno di tutti, oggi si è sacrificato, nell'ultima palla era poco lucido. Deve stare tranquillo perché il gol arriverà, ha fatto la miglior partita da quando sono arrivato".

SKY SPORT SKILL GOL CALHANOGLUSKY SPORT SKILL GOL CALHANOGLU
serie a
Il gol di Calhanoglu in Juve-Inter allo Sky Sport Skill
00:01:24 min
| 14 minuti fa
pubblicità
NUMERI MODRIC_1637861NUMERI MODRIC_1637861
serie a
Milan, per Modric numeri da campione contro il Bologna
00:02:16 min
| 31 minuti fa
CONF DI FRANCESCOCONF DI FRANCESCO
serie a
Di Francesco: "Dobbiamo migliorare nel secondo tempo"
00:01:03 min
| 6 ore fa
CONF GILARDINOCONF GILARDINO
serie a
Gilardino: "Dobbiamo avere fiducia e voglia di migliorarsi"
00:00:40 min
| 5 ore fa
CONF JURICCONF JURIC
serie a
Juric: "Ketelaere e Zalewsk hanno ancora tanto da dare"
00:00:28 min
| 6 ore fa
CONF CUESTA GARCIACONF CUESTA GARCIA
serie a
Cuesta: "Dobbiamo lavorare per creare più occasioni"
00:01:32 min
| 6 ore fa
cagliari parma pisacane conferenza stampacagliari parma pisacane conferenza stampa
serie a
Pisacane: "Bene la prima vittoria, ma soddisfatto a metà"
00:02:53 min
| 6 ore fa
CON BARONI POSTCON BARONI POST
serie a
Baroni: "Siamo stati bravi a tenere campo"
00:03:44 min
| 8 ore fa
CONF GASPARINI POSTCONF GASPARINI POST
serie a
Gasperini: "Ci è mancato il ritmo ma partita equilibrata'
00:07:20 min
| 8 ore fa
GASPERINI SU DYBALAGASPERINI SU DYBALA
serie a
Infortunio Dybala, le ultime news dopo Roma-Torino
00:00:22 min
| 8 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, vittoria con la Fiorentina ma gli ultimi 15' soffre
00:01:54 min
| 10 ore fa
sky sport skill calhanoglusky sport skill calhanoglu
serie a
Juventus-Inter, i gol di Calhanoglu allo Sky Sport Skill
00:01:49 min
| 1 giorno fa
SKY SPORT SKILL GOL CALHANOGLUSKY SPORT SKILL GOL CALHANOGLU
serie a
Il gol di Calhanoglu in Juve-Inter allo Sky Sport Skill
00:01:24 min
| 14 minuti fa
NUMERI MODRIC_1637861NUMERI MODRIC_1637861
serie a
Milan, per Modric numeri da campione contro il Bologna
00:02:16 min
| 31 minuti fa
CONF DI FRANCESCOCONF DI FRANCESCO
serie a
Di Francesco: "Dobbiamo migliorare nel secondo tempo"
00:01:03 min
| 6 ore fa
CONF GILARDINOCONF GILARDINO
serie a
Gilardino: "Dobbiamo avere fiducia e voglia di migliorarsi"
00:00:40 min
| 5 ore fa
CONF JURICCONF JURIC
serie a
Juric: "Ketelaere e Zalewsk hanno ancora tanto da dare"
00:00:28 min
| 6 ore fa
CONF CUESTA GARCIACONF CUESTA GARCIA
serie a
Cuesta: "Dobbiamo lavorare per creare più occasioni"
00:01:32 min
| 6 ore fa
cagliari parma pisacane conferenza stampacagliari parma pisacane conferenza stampa
serie a
Pisacane: "Bene la prima vittoria, ma soddisfatto a metà"
00:02:53 min
| 6 ore fa
CON BARONI POSTCON BARONI POST
serie a
Baroni: "Siamo stati bravi a tenere campo"
00:03:44 min
| 8 ore fa
CONF GASPARINI POSTCONF GASPARINI POST
serie a
Gasperini: "Ci è mancato il ritmo ma partita equilibrata'
00:07:20 min
| 8 ore fa
GASPERINI SU DYBALAGASPERINI SU DYBALA
serie a
Infortunio Dybala, le ultime news dopo Roma-Torino
00:00:22 min
| 8 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, vittoria con la Fiorentina ma gli ultimi 15' soffre
00:01:54 min
| 10 ore fa
sky sport skill calhanoglusky sport skill calhanoglu
serie a
Juventus-Inter, i gol di Calhanoglu allo Sky Sport Skill
00:01:49 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità