Allegri: "Bisogna lavorare tutti nella stessa direzione"

Alla vigilia di Milan-Bologna, Massimiliano Allegri ha fatto il punto in conferenza stampa sul percorso della squadra e sugli obiettivi stagionali, con la Champions tra le priorità. "Sono molto contento della rosa che ho a disposizione – ha dichiarato –. Domani non avremo Leao, che rientrerà probabilmente contro il Napoli. So di avere addosso la pressione del ruolo: alleno il Milan e l’obiettivo è vincere le partite, il resto sono solo chiacchiere. La cosa più importante resta la serenità di tutta la società". Nel VIDEO le parole del mister rossonero in conferenza.

