Sport
Calcio
Serie A
Atalanta, se Lookman si allenerà in gruppo sarà convocato
00:00:59 min
|
1 ora fa
serie a
Milan, Rabiot si candida per una maglia da titolare
00:01:58 min
| 45 minuti fa
serie a
Roma, le ultime di formazione in vista del Torino
00:01:36 min
| 2 ore fa
serie a
Inter, la partenza del pullman da Appiano Gentile
00:00:20 min
| 2 ore fa
serie a
Conte: "E' arrivato il momento della verità"
00:05:54 min
| 4 ore fa
serie a
Tudor: "Sensazioni buone, io sono positivo"
00:02:00 min
| 5 ore fa
serie a
Pioli: "Emozionato per il ritorno al Franchi"
00:03:44 min
| 6 ore fa
serie a
Chivu: "Bisogna avere serenità ed energia giusta"
00:01:58 min
| 7 ore fa
serie a
Milan, nel pomeriggio l'allenamento verso il Bologna
00:02:27 min
| 7 ore fa
serie a
Napoli, Lucca preferito a Hojlund a Firenze
00:01:52 min
| 7 ore fa
serie a
Juve, Tudor pensa a Koopmeiners al posto di Conceiçao
00:01:31 min
| 7 ore fa
serie a
Inter, le probabili scelte verso la Juventus
00:01:18 min
| 7 ore fa
serie a
Rabiot: "Il Milan è uno dei migliori club al mondo"
00:03:07 min
| 8 ore fa
