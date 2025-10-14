Atalanta ritrova Scamacca: allenamento in gruppo

milan-modric-vismara-giovani-incontro-videomilan-modric-vismara-giovani-incontro-video
serie a
Modric incontra il Milan del futuro: visita al Vismara
00:00:53 min
| 8 minuti fa
konè roma newskonè roma news
serie a
Roma, Bailey ha svolto lavoro individuale: le ultime
00:02:36 min
| 2 ore fa
INTV MKHITARYANINTV MKHITARYAN
serie a
Mkhitaryan: "Ritiro? Decido a fine anno. Chivu darà tanto"
00:04:11 min
| 2 ore fa
NAPOLI.17_0713682NAPOLI.17_0713682
serie a
Napoli, Gilmour sostituirà Lobotka contro il Torino
00:01:23 min
| 2 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, le conferme dalle nazionali fanno ben sperare Conte
00:02:32 min
| 5 ore fa
modric milan primavera centro vismaramodric milan primavera centro vismara
serie a
Modric incontrerà i giovani del Milan Primavera al Vismara
00:03:13 min
| 7 ore fa
sommer martinez inter roma newssommer martinez inter roma news
serie a
Inter, Sommer è favorito su Martinez contro la Roma
00:03:31 min
| 7 ore fa
COLL ROMA SU SVILARCOLL ROMA SU SVILAR
serie a
Roma, Svilar è il primo portiere per distacco in Serie A
00:01:26 min
| 8 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, dubbi da sciogliere dopo allenamento: spazio a Neres
00:02:13 min
| 9 ore fa
COLL BAIOCOLL BAIO
serie a
Milan, Leao e Nkunku in cerca di una maglia da titolare
00:02:37 min
| 9 ore fa
COLL GUARDALA' SU BREMERCOLL GUARDALA' SU BREMER
serie a
Juve, Bremer operato al ginocchio: i tempi di recupero
00:02:55 min
| 9 ore fa
COLL PAVENTICOLL PAVENTI
serie a
Inter, Mkhitaryan dovrebbe tornare titolare con la Roma
00:01:19 min
| 9 ore fa
