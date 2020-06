Continua la lotta di nervi tra l’attaccante e la società di Cellino. Balotelli, ormai scaricato dal Brescia, si è presentato questa mattina al centro di allenamento, ma è stato rimandato a casa perché non avrebbe avvisato in tempo la segreteria della fine del suo periodo di malattia, comunicato con un certificato medico, che nei giorni scorsi gli avevano impedito di allenarsi: "Adesso non dite che non voglio allenarmi", le parole in un video di bresciaingol.com