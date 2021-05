Le parole dell'allenatore del Benevento dopo la sconfitta contro il Cagliari per 3-1, durante la quale, sul punteggio di 2-1 per i sardi, l'arbitro Doveri ha revocato all'on field review il rigore assegnato ai giallorossi per un fallo di Asamoah su Viola, decisione che ha fatto letteralmente infuriare il presidente Vigorito e tutta la squadra.