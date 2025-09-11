Berardi: "Tornare in Nazionale? Lavoro per questo"

Il Sassuolo cerca riscatto dopo le due sconfitte subite contro Napoli e Cremonese nelle prime due giornate di campionato. Il simbolo della squadra di Grosso è il capitano Domenico Berardi che al microfono di Marco Nosotti ha parlato delle aspettative per la stagione. Fra queste anche il sogno di tornare in Nazionale: "Lavoro qui al Sassuolo anche per questo. La maglia azzurra è stato un sogno che si è avverato ma l'obiettivo è di tornare a vestirla" LEGGI SU SKY SPORT INSIDER L'INTERVISTA COMPLETA A BERARDI.