Berardi: "Tornare in Nazionale? Lavoro per questo"

00:01:34 min
|
36 minuti fa

Il Sassuolo cerca riscatto dopo le due sconfitte subite contro Napoli e Cremonese nelle prime due giornate di campionato. Il simbolo della squadra di Grosso è il capitano Domenico Berardi che al microfono di Marco Nosotti ha parlato delle aspettative per la stagione. Fra queste anche il sogno di tornare in Nazionale: "Lavoro qui al Sassuolo anche per questo. La maglia azzurra è stato un sogno che si è avverato ma l'obiettivo è di tornare a vestirla" LEGGI SU SKY SPORT INSIDER L'INTERVISTA COMPLETA A BERARDI.

CONF OPENDACONF OPENDA
serie a
Juventus, Openda: "Sono un numero 9"
00:02:49 min
| 8 minuti fa
pubblicità
CONF ZHEGROVACONF ZHEGROVA
serie a
Zhegrova: "Convinto dal progetto, darò il mio contributo"
00:02:48 min
| 11 minuti fa
coll barza intercoll barza inter
serie a
Inter, le ultime su Akanji in vista della Juventus: il video
00:02:52 min
| 34 minuti fa
edoardo-bove-fiorentina-viola-park-videoedoardo-bove-fiorentina-viola-park-video
serie a
Bove al Viola Park: abbracci e sorrisi con gli ex compagni
00:00:50 min
| 1 ora fa
rabiot-mamma-milan-intervista-newsrabiot-mamma-milan-intervista-news
serie a
La mamma di Rabiot: "Certamente Milan è stata prima scelta"
00:00:11 min
| 2 ore fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Milan, Estupinan a disposizione di Allegri: le ultime
00:00:20 min
| 2 ore fa
PEPPE SU RABIOTPEPPE SU RABIOT
serie a
Milan, Rabiot a Milanello: test fisici e allenamento
00:02:14 min
| 2 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, le ultime di formazione per Fiorentina e Man City
00:03:49 min
| 2 ore fa
COLL GUARDALA'COLL GUARDALA'
serie a
Juventus, le ultime news dalla Continassa: il video
00:03:19 min
| 2 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma, l'esito degli esami di Wesley: escluse lesioni
00:02:18 min
| 2 ore fa
CAMBIASOCAMBIASO
serie a
Cambiaso: "Pronti e carichi, Tudor ci sta facendo correre"
00:01:34 min
| 16 ore fa
INTV LEAOINTV LEAO
serie a
Leao: "Infortunio? Lavoro per tornare senza prendere rischi"
00:03:18 min
| 17 ore fa
CONF OPENDACONF OPENDA
serie a
Juventus, Openda: "Sono un numero 9"
00:02:49 min
| 8 minuti fa
CONF ZHEGROVACONF ZHEGROVA
serie a
Zhegrova: "Convinto dal progetto, darò il mio contributo"
00:02:48 min
| 11 minuti fa
coll barza intercoll barza inter
serie a
Inter, le ultime su Akanji in vista della Juventus: il video
00:02:52 min
| 34 minuti fa
edoardo-bove-fiorentina-viola-park-videoedoardo-bove-fiorentina-viola-park-video
serie a
Bove al Viola Park: abbracci e sorrisi con gli ex compagni
00:00:50 min
| 1 ora fa
rabiot-mamma-milan-intervista-newsrabiot-mamma-milan-intervista-news
serie a
La mamma di Rabiot: "Certamente Milan è stata prima scelta"
00:00:11 min
| 2 ore fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Milan, Estupinan a disposizione di Allegri: le ultime
00:00:20 min
| 2 ore fa
PEPPE SU RABIOTPEPPE SU RABIOT
serie a
Milan, Rabiot a Milanello: test fisici e allenamento
00:02:14 min
| 2 ore fa
COLL UGOLINICOLL UGOLINI
serie a
Napoli, le ultime di formazione per Fiorentina e Man City
00:03:49 min
| 2 ore fa
COLL GUARDALA'COLL GUARDALA'
serie a
Juventus, le ultime news dalla Continassa: il video
00:03:19 min
| 2 ore fa
COLL MANGIANTECOLL MANGIANTE
serie a
Roma, l'esito degli esami di Wesley: escluse lesioni
00:02:18 min
| 2 ore fa
CAMBIASOCAMBIASO
serie a
Cambiaso: "Pronti e carichi, Tudor ci sta facendo correre"
00:01:34 min
| 16 ore fa
INTV LEAOINTV LEAO
serie a
Leao: "Infortunio? Lavoro per tornare senza prendere rischi"
00:03:18 min
| 17 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità