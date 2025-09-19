Chiudi Menu
Sport
Calcio
Serie A
Vieira: "Ci aspettiamo un Bologna aggressivo, noi pronti"
00:00:59 min
|
1 ora fa
serie a
Udinese Milan, Runjaic: "Non possiamo fare errori"
00:00:34 min
| 41 minuti fa
serie a
Italiano: "Il Genoa è una squadra forte, siamo preparati"
00:00:56 min
| 56 minuti fa
serie a
Zanetti: "Con la Juve oltre noi stessi per un risultato"
00:00:59 min
| 1 ora fa
serie a
Fabregas su Morata: "Deve crescere ma sono sicuro farà bene"
00:00:53 min
| 4 ore fa
serie a
Verona-Juve, Bremer verso un turno di riposo
00:01:56 min
| 5 ore fa
serie a
Milan, il video della partenza per la trasferta di Udine
00:01:29 min
| 6 ore fa
serie a
Pioli: "Voglio una Fiorentina vincente, Como un'opportunità"
00:04:13 min
| 7 ore fa
serie a
Pioli: "Vogliamo la prima vittoria, stiamo lavorando bene"
00:04:36 min
| 7 ore fa
serie a
Roma, verso il derby: Ranieri sempre al fianco di Gasperini
00:02:33 min
| 7 ore fa
serie a
Tudor: "I sette gol subiti? Nessun processo"
00:08:44 min
| 8 ore fa
serie a
Sarri e derby di Roma: com'è cambiato l'approccio negli anni
00:01:48 min
| 7 ore fa
serie a
Inter: Darmian è tornato in gruppo, Lautaro in dubbio
00:01:20 min
| 8 ore fa
serie a
