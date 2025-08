Vince 3-2 il Bologna nella sua sesta amichevole stagionale contro il Levadeiakos. Un'altra doppietta per Ciro Immobile, che segna il suo quinto gol della preseason, e prima rete per Dallinga che all'88' decide il match. La squadra di Italiano mette così altri minuti importanti nelle gambe in vista dell'inizio del campionato. Guarda gli highlights.