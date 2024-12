Bove, martedì l'operazione per impiantare un defibrillatore

Martedì 10 dicembre Edoardo Bove sarà operato all’ospedale Careggi, dove si trova ricoverato dal 1° dicembre, in seguito al malore durante Fiorentina-Inter. Al centrocampista verrà impiantato un defibrillatore removibile sottocutaneo, necessario secondo il protocollo ospedaliero per poter essere dimesso. In seguito alle dimissioni e dopo aver ottenuto tutti i risultati degli esami sostenuti in questi giorni, Bove potrà decidere autonomamente, in accordo con i medici, se mantenere o rimuovere il defibrillatore. Il giocatore dovrebbe essere dimesso tra giovedì 12 e sabato 14 dicembre.