Folorunsho: "Siamo sulla strada giusta, continuiamo così"

00:01:31 min
1 ora fa
INTV MKHITARYANINTV MKHITARYAN
serie a
Mkhitaryan: "Stiamo facendo quello che ci chiede Chivu"
00:01:22 min
| 1 ora fa
INTV TUDORINTV TUDOR
serie a
Tudor: "Il miglior primo tempo da quando alleno la Juventus"
00:02:37 min
| 3 ore fa
COLL UGOLINI NAPOLICOLL UGOLINI NAPOLI
serie a
Milan-Napoli, out anche Spinazzola e Olivera
00:01:45 min
| 8 ore fa
CONF ALLEGRI SU LEAO E ATTACCO_2441908CONF ALLEGRI SU LEAO E ATTACCO_2441908
serie a
Allegri prima di Milan-Napoli: "Leao recuperato"
00:00:45 min
| 11 ore fa
COLL MODUGNOCOLL MODUGNO
serie a
Milan-Napoli: Conte spera nel recupero di Rrahmani
00:02:25 min
| 1 giorno fa
COLL PEPPE DI STEFANOCOLL PEPPE DI STEFANO
serie a
Verso Milan-Napoli: le ultime sulla formazione dei rossoneri
00:01:06 min
| 1 giorno fa
COLL GUARDALA'COLL GUARDALA'
serie a
Atalanta-Juventus, Zhegrova o Conceicao? I dubbi di Tudor
00:01:37 min
| 1 giorno fa
INTV MAROTTAINTV MAROTTA
serie a
Marotta: "Chivu gran allenatore. Pio può essere un campione"
00:04:45 min
| 1 giorno fa
COLL NEBULONICOLL NEBULONI
serie a
Verso Atalanta-Juve: il punto sul probabile undici di Juric
00:02:35 min
| 1 giorno fa
inter-marotta-laurea-honoris-causa-milanointer-marotta-laurea-honoris-causa-milano
serie a
Inter, Marotta riceve la laurea "honoris causa" in marketing
00:01:47 min
| 1 giorno fa
CONFRONTO RABIOT-MCTOMINAYCONFRONTO RABIOT-MCTOMINAY
serie a
Milan-Napoli, Rabiot sfida McTominay: il confronto
00:15:22 min
| 1 giorno fa
PAROLE NICOLA E FABREGASPAROLE NICOLA E FABREGAS
serie a
Verso Como-Cremonese: Fabregas e Nicola presentano la sfida
00:01:37 min
| 1 giorno fa
