Pisacane: "Nel primo tempo ci ha salvati Caprile"

00:00:54 min
|
25 minuti fa
CONF CUESTA CAGLIARI PARMACONF CUESTA CAGLIARI PARMA
serie a
Cuesta: "Ci è mancata concretezza, male in attacco"
00:00:47 min
| 25 minuti fa
CONF ATALANTACONF ATALANTA
serie a
Juric: "Lookman? L'Atalanta ha bisogno di altre cose"
00:00:46 min
| 3 ore fa
CONF SARRICONF SARRI
serie a
Sarri: "Il Sassuolo ha elementi offensivi di livello"
00:01:03 min
| 3 ore fa
CONF BLOB ALLEGRI LUNGA_4706274CONF BLOB ALLEGRI LUNGA_4706274
serie a
Allegri: "Bisogna lavorare tutti nella stessa direzione"
00:01:38 min
| 5 ore fa
CONF ALLEGRICONF ALLEGRI
serie a
Allegri: "Leao probabilmente tornerà contro il Napoli"
00:01:57 min
| 7 ore fa
FORMAZIONI JUVE INTERFORMAZIONI JUVE INTER
serie a
Juve, Vlahovic favorito su David. Inter con Akanji titolare
00:04:50 min
| 4 ore fa
SKY TECH JUVESKY TECH JUVE
serie a
Sky Sport Tech, come attacca la nuova Juve di Tudor
00:05:14 min
| 8 ore fa
SKY TECH INTERSKY TECH INTER
serie a
Sky Sport Tech, le differenze tra l'Inter di Inzaghi e Chivu
00:02:31 min
| 8 ore fa
INTV ROVELLA SU FUTURO E SARRI_3726967INTV ROVELLA SU FUTURO E SARRI_3726967
serie a
Rovella: "Alla Lazio mi sento a casa, sono felice qui"
00:00:49 min
| 5 ore fa
capello romacapello roma
serie a
Capello: "Roma, Gasperini già nella testa dei giocatori"
00:01:38 min
| 22 ore fa
capello milancapello milan
serie a
Capello: "E' un Milan che deve trovare qualcosa di più"
00:03:17 min
| 22 ore fa
CAPELLO DERBY ITALIACAPELLO DERBY ITALIA
serie a
Capello: "Viste due Inter, nella Juve uno spirito positivo"
00:08:29 min
| 22 ore fa
