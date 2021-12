Dopo l'ennesima brutta prestazione della squadra, il ds del Cagliari alza la voce nel postpartita: "Qualcuno non è degno d'indossare questa maglia e oggi ha giocato la sua ultima partita qui, ma Mazzarri resta". Poi le scuse, dopo quelle arrivate anche su Twitter: "Quando si perde 4-0 in casa non si può che chiedere scusa a tutti, con vergogna".