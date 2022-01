Il dottor Fabrizio Tencone, direttore Isokinetic di Torino, spiega a Sky Sport 24 quale come si svolgerà l'operazione di Chiesa e quali saranno i tempi di recupero: "Oggi non si tende più a ragionare per settimane o mesi ma per obiettivi durante la riabilitazione. È comunque verosimile che sei, sette o otto mesi siano necessari. I presupposti per un completo recupero ci sono: se la riabilitazione è ben fatta, l'atleta ritorna come prima".