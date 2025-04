Clima sereno in casa viola in vista del ritorno dei quarti di Conference League tra Fiorentina e Celje (match in diretta giovedì 17 aprile alle 18.45 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). La dirigenza del club toscano si è ritrovata in una pizzeria di Prato: presenti il direttore sportivo Daniele Pradè, il direttore generale Alessandro Ferrari, l'allenatore Raffaele Palladino e il presidente Rocco Commisso, insieme alla moglie Catherine. Durante la serata, Commisso ha intrattenuto gli ospiti suonando la fisarmonica sulle note di "La prima cosa bella". È una delle specialità del presidente, che in passato ha dimostrato di saper suonare anche il pianoforte (video da passionefiorentina).