Como-Lazio: il primo annuncio dell'arbitro dopo il VAR

Arriva in Como-Lazio il primo annuncio dell'arbitro per una decisione in seguito ad un intervento del VAR. Al minuto 63' Castellanos segna il gol del pareggio della Lazio ma parte in posizione di fuorigioco. Inizialmente Manganiello convalida la rete ma dopo un intervento del VAR decide di annullarla. Qui la novità: l'arbitro, con il microfono aperto, comunica a tutto lo stadio la decisione presa. "A seguito di revisione il numero 11 della Lazio è partito in posizione di fuorigioco. Decisione finale: fuorigioco".