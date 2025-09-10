Chiudi Menu
Skylights Room
Video
News
Sport
Programmi TV
Pechino Express
Serie TV
Cinema
Spettacolo
X Factor
MasterChef
TV8
Arte
Lifestyle
Mix
Altro:
Archivio
Guarda le dirette di sky Video
Video di
Sport
Temi
Calcio
Calcio estero
Calciomercato
Olimpiadi
MotoGP
Formula 1
Motori
NBA
Basket
Tennis
Volley
Ciclismo
Rugby
Sport USA
Altri Sport
Gossip
Paralimpiadi
Gianluca di Marzio
Video curiosi
Buffa racconta
Questo è SKY
Topic
Serie A
Gol Serie A
Serie B
Champions League
Europa League
Europei
Femminile
Lega Pro
Premier League
Bundesliga
Buffa Racconta
Gianluca di Marzio
Menu
Login
Sport
Calcio
Serie A
Ludi: "Fabregas ci entusiasma, ha scelto di restare al Como"
00:05:07 min
|
57 minuti fa
Mi piace
Condividi
Whatsapp
Telegram
Facebook
Twitter
Copia link
Le parole del ds del Como Carlalberto Ludi, presente a Milano per il premio Gentleman.
Mostra Descrizione
serie a
Cambiaso: "Pronti e carichi, Tudor ci sta facendo correre"
00:01:34 min
| 25 minuti fa
pubblicità
serie a
Leao: "Infortunio? Lavoro per tornare senza prendere rischi"
00:03:18 min
| 56 minuti fa
serie a
Carlos Augusto: "Con la Juve faremo una grande partita"
00:02:29 min
| 1 ora fa
serie a
Gabbia: "Allegri bravo, lavoriamo ogni giorno sulla difesa"
00:04:48 min
| 1 ora fa
serie a
Napoli, senza Rrahmani c'è Beukema. Lucca più di Hojlund
00:02:53 min
| 3 ore fa
serie a
Milan, Leao ancora a parte: verso il no per il Bologna
00:01:59 min
| 4 ore fa
serie a
Inter, sono rientrati i nazionali: domani atteso Lautaro
00:01:39 min
| 7 ore fa
serie a
Roma verso Torino, Dybala-Soulè possibile coppia dal 1'
00:02:04 min
| 8 ore fa
serie a
90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi, dal 12/09 su Sky
00:00:53 min
| 5 ore fa
serie a
Al via videopodcast 90/10: prima puntata dedicata a Baggio
00:01:50 min
| 8 ore fa
serie a
Napoli, servono i gol: le ultime verso la Fiorentina
00:02:01 min
| 8 ore fa
serie a
Il Napoli abbraccia Hojlund: il danese è a Castel Volturno
00:02:14 min
| 1 giorno fa
serie a
Cambiaso: "Pronti e carichi, Tudor ci sta facendo correre"
00:01:34 min
| 25 minuti fa
serie a
Leao: "Infortunio? Lavoro per tornare senza prendere rischi"
00:03:18 min
| 56 minuti fa
serie a
Carlos Augusto: "Con la Juve faremo una grande partita"
00:02:29 min
| 1 ora fa
serie a
Gabbia: "Allegri bravo, lavoriamo ogni giorno sulla difesa"
00:04:48 min
| 1 ora fa
serie a
Napoli, senza Rrahmani c'è Beukema. Lucca più di Hojlund
00:02:53 min
| 3 ore fa
serie a
Milan, Leao ancora a parte: verso il no per il Bologna
00:01:59 min
| 4 ore fa
serie a
Inter, sono rientrati i nazionali: domani atteso Lautaro
00:01:39 min
| 7 ore fa
serie a
Roma verso Torino, Dybala-Soulè possibile coppia dal 1'
00:02:04 min
| 8 ore fa
serie a
90-10 Storie di Calcio con Stefano Borghi, dal 12/09 su Sky
00:00:53 min
| 5 ore fa
serie a
Al via videopodcast 90/10: prima puntata dedicata a Baggio
00:01:50 min
| 8 ore fa
serie a
Napoli, servono i gol: le ultime verso la Fiorentina
00:02:01 min
| 8 ore fa
serie a
Il Napoli abbraccia Hojlund: il danese è a Castel Volturno
00:02:14 min
| 1 giorno fa
Mostra altri
Playlist di tendenza
Mondiale per Club
37 video
|
Altro
Scudetto Napoli 2025, la festa nel mondo
10 video
|
Serie A
Sky Sport Tech, la Serie A ai raggi X
5 video
|
Serie A
pubblicità