Ha fatto il giro del web il video che mostra Conte mentre strappa l'auricolare dalle mani del fratello Gianluca per comunicare con il suo vice Stellini, durante la gara vinta dall'Inter in casa della Fiorentina. E' lo stesso allenatore dell'Inter a pubblicarlo sul proprio profilo Instagram e a scherzarci su: "Per fortuna dalla prossima torno in panchina".