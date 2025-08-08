Chiudi Menu
Sport
Calcio
Serie A
Conte: "Bisogna parlare poco e cercare di fare tanto"
serie a
De Gea e Ferguson: l'incontro prima di Fiorentina-United
00:00:50 min
| 28 minuti fa
serie a
Gosens: "Conference importante. Con Pioli ci troviamo bene"
00:01:23 min
| 3 ore fa
serie a
Milan, squadra in partenza per amichevoli con Leeds-Chelsea
00:04:17 min
| 5 ore fa
serie a
Bologna, si ferma Ferguson: stop di circa tre settimane
00:00:23 min
| 6 ore fa
serie a
Inter-Monaco, l'arrivo dei nerazzurri nel Principato. VIDEO
00:01:46 min
| 8 ore fa
serie a
Juve, dentro il centro sportivo del ritiro bianconero
00:01:03 min
| 8 ore fa
serie a
Napoli-Girona, l'amichevole sabato 9 agosto su Sky
00:00:37 min
| 10 ore fa
serie a
Roma, Gasperini: "Servono dei requisiti per essere capitano"
00:01:50 min
| 11 ore fa
serie a
Gasperini: "Gruppo coeso, fatte tante cose finora"
00:01:31 min
| 11 ore fa
serie a
Juve, serata di relax: cena di squadra a Norimberga
00:01:54 min
| 1 giorno fa
serie a
Roma, allenamento in corso nel ritiro di Burton: le immagini
00:03:40 min
| 1 giorno fa
serie a
Pallone d'Oro, Condò: "Sorpreso da assenza Inzaghi"
00:04:42 min
| 1 giorno fa
serie a
