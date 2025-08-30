Pisa, Corrado: "Albiol? Siamo ottimisti. Lorran ha firmato"

Nel pre partita della sfida contro la Roma, l'amministratore delegato del Pisa Corrado ha parlato del mercato nerazzurro: "Quanto manca per Albiol? Il fatto che giocatori come Albiol o Cuadrado ci prendano in considerazione è motivo di orgoglio. Anche il parere della sua famiglia andrà preso in considerazione ma siamo ottimisti. Abbiamo investito su tanti ragazzi giovani, seguendo il percorso della sostenibilità. Vogliamo continuare a crescere e rimanere in Serie A. Lorran ha firmato poco prima dell'inizio della partita".