Cuesta: "La Cremonese trasmette i valori del suo allenatore"

00:00:34 min
|
3 ore fa
ERROR! SN278538ERROR! SN278538
serie a
Juric: "Lookman convocato, non so se giocherà dall'inizio"
00:01:02 min
| 29 minuti fa
pubblicità
CONF NICOLA SU PARMA CUESTA 20-09_1435074CONF NICOLA SU PARMA CUESTA 20-09_1435074
serie a
Nicola: "Il Parma ha giocatori giovani con identità precisa"
00:01:03 min
| 52 minuti fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Lautaro a disposizione. Un Martinez giocherà"
00:05:08 min
| 1 ora fa
COLL BARZAGHICOLL BARZAGHI
serie a
Inter-Sassuolo: le ultime sulle condizioni di Lautaro
00:01:14 min
| 3 ore fa
PILL CUESTA SU CREMONESE 250920_0819939PILL CUESTA SU CREMONESE 250920_0819939
serie a
Parma, Cuesta: "Ci aspettiamo una Cremonese forte"
00:00:40 min
| 3 ore fa
CONF POST PISACANECONF POST PISACANE
serie a
Lecce-Cagliari, Pisacane: "Per noi l'andata di una finale"
00:01:25 min
| 16 ore fa
CONF POST DI FRANCESCOCONF POST DI FRANCESCO
serie a
Di Francesco: "Abbiamo sofferto fisicamente"
00:01:25 min
| 16 ore fa
CONF STAMPA RUNJAICCONF STAMPA RUNJAIC
serie a
Udinese Milan, Runjaic: "Non possiamo fare errori"
00:00:34 min
| 18 ore fa
CONF ITALIANO BOLOGNACONF ITALIANO BOLOGNA
serie a
Italiano: "Il Genoa è una squadra forte, siamo preparati"
00:00:56 min
| 18 ore fa
CONF VIEIRACONF VIEIRA
serie a
Vieira: "Ci aspettiamo un Bologna aggressivo, noi pronti"
00:00:59 min
| 18 ore fa
CONF ZANETTI VERONACONF ZANETTI VERONA
serie a
Zanetti: "Con la Juve oltre noi stessi per un risultato"
00:00:59 min
| 18 ore fa
CONF FABREGAS SU MORATA 250919_0345842CONF FABREGAS SU MORATA 250919_0345842
serie a
Fabregas su Morata: "Deve crescere ma sono sicuro farà bene"
00:00:53 min
| 21 ore fa
ERROR! SN278538ERROR! SN278538
serie a
Juric: "Lookman convocato, non so se giocherà dall'inizio"
00:01:02 min
| 29 minuti fa
CONF NICOLA SU PARMA CUESTA 20-09_1435074CONF NICOLA SU PARMA CUESTA 20-09_1435074
serie a
Nicola: "Il Parma ha giocatori giovani con identità precisa"
00:01:03 min
| 52 minuti fa
CONF CHIVUCONF CHIVU
serie a
Chivu: "Lautaro a disposizione. Un Martinez giocherà"
00:05:08 min
| 1 ora fa
COLL BARZAGHICOLL BARZAGHI
serie a
Inter-Sassuolo: le ultime sulle condizioni di Lautaro
00:01:14 min
| 3 ore fa
PILL CUESTA SU CREMONESE 250920_0819939PILL CUESTA SU CREMONESE 250920_0819939
serie a
Parma, Cuesta: "Ci aspettiamo una Cremonese forte"
00:00:40 min
| 3 ore fa
CONF POST PISACANECONF POST PISACANE
serie a
Lecce-Cagliari, Pisacane: "Per noi l'andata di una finale"
00:01:25 min
| 16 ore fa
CONF POST DI FRANCESCOCONF POST DI FRANCESCO
serie a
Di Francesco: "Abbiamo sofferto fisicamente"
00:01:25 min
| 16 ore fa
CONF STAMPA RUNJAICCONF STAMPA RUNJAIC
serie a
Udinese Milan, Runjaic: "Non possiamo fare errori"
00:00:34 min
| 18 ore fa
CONF ITALIANO BOLOGNACONF ITALIANO BOLOGNA
serie a
Italiano: "Il Genoa è una squadra forte, siamo preparati"
00:00:56 min
| 18 ore fa
CONF VIEIRACONF VIEIRA
serie a
Vieira: "Ci aspettiamo un Bologna aggressivo, noi pronti"
00:00:59 min
| 18 ore fa
CONF ZANETTI VERONACONF ZANETTI VERONA
serie a
Zanetti: "Con la Juve oltre noi stessi per un risultato"
00:00:59 min
| 18 ore fa
CONF FABREGAS SU MORATA 250919_0345842CONF FABREGAS SU MORATA 250919_0345842
serie a
Fabregas su Morata: "Deve crescere ma sono sicuro farà bene"
00:00:53 min
| 21 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità