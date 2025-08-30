Cuesta: "Tanti cambiamenti, ora serve stabilità"

00:00:29 min
|
1 ora fa

Le parole dell'allenatore del Parma dopo il pareggio con l'Atalanta nella 2^ giornata di Serie A.

CAPELLO SULLA ROMA_5142553CAPELLO SULLA ROMA_5142553
serie a
Capello: "Dybala e Soulè mettono in crisi ogni difesa"
00:00:56 min
| 8 minuti fa
FABREGASFABREGAS
serie a
Fabregas: "Tante cose bene, ma non abbiamo fatto gol"
00:01:00 min
| 2 ore fa
italianoitaliano
serie a
Bologna, Italiano: "Grande prestazione, siamo felici"
00:02:10 min
| 2 ore fa
ERROR! DL300859ERROR! DL300859
serie a
Atalanta, Juric: "C'è grande rammarico"
00:01:13 min
| 3 ore fa
massara pisa roma intervista videomassara pisa roma intervista video
serie a
Roma, Massara: "Dovbyk-Gimenez? Non è neanche partito"
00:04:04 min
| 3 ore fa
corrado pisa roma intervista videocorrado pisa roma intervista video
serie a
Pisa, Corrado: "Albiol? Siamo ottimisti. Lorran ha firmato"
00:03:06 min
| 2 ore fa
lazio verona probabili formazioni news videolazio verona probabili formazioni news video
serie a
Lazio, la probabile formazione di Sarri contro il Verona
00:01:49 min
| 9 ore fa
tudor genoa juventus conferenza videotudor genoa juventus conferenza video
serie a
Tudor: "Mercato? Le conferme sono un valore aggiunto"
00:09:44 min
| 9 ore fa
CONF CHIVUDCONF CHIVUD
serie a
Chivu: "Calha motivato. Pio azzurro? Renderà ancora di più"
00:13:18 min
| 9 ore fa
intv di francescointv di francesco
serie a
Colpo alla testa per Camarda: "Non ricordava nulla"
00:03:28 min
| 1 giorno fa
conf grosso sassuoloconf grosso sassuolo
serie a
Grosso: "Sconfitta che fa male, miglioreremo"
00:03:07 min
| 1 giorno fa
conf nicola cremoneseconf nicola cremonese
serie a
Cremonese-Sassuolo, Nicola: "Abbiamo meritato di vincere"
00:02:19 min
| 1 giorno fa
