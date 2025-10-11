Pizarro: "Stravedo per Koné, Gasp come Spalletti e Bielsa"

Da New York per l’EA7 World Legends Padel Tour, l’ex centrocampista cileno ha parlato del momento della Roma: "Sono legatissimo -ha detto David Pizarro- Abbiamo fatto divertire i nostri tifosi ma la cattiva sorte non ci ha regalato quello scudetto che avremmo meritato. La classifica oggi è bellissima, speriamo di tener duro e stare agganciati il più alto possibile e abbiamo fiducia per il mercato di gennaio. Gasperini e la squadra stanno facendo un lavoro importante, è un allenatore che sa far calcio. Sono quegli allenatori, come Spalletti e Bielsa, che tirano fuori il massimo dai giocatori. Stravedo per Koné, un campione. L’obiettivo? Lo scudetto. Vivo a Roma, sono passati tanti anni. Vedendo che il Napoli ne ha vinti due in pochi anni… ".