Di Lorenzo: "Vogliamo fare una grande stagione"

00:03:18 min
|
1 ora fa

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato della stagione appena cominciata: "Ci portiamo dietro l'entusiasmo dell'anno scorso, la voglia di stare insieme, l'umiltà, deve essere un mix di cose per affrontare al meglio questa stagione. Sono arrivati calciatori nuovi per rinforzare un gruppo che l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario. De Bruyne è stato un colpo importante, è un campione, eravamo curiosi di vederlo da vicino per quello che ha fatto nella sua carriera. Ci sono tutti i presupposti per fare una bella stagione. Sarà un campionato difficile, ci sono squadre importanti che ogni anno lottano per vincere lo scudetto. In questo gruppo vogliamo esserci anche noi e vogliamo fare una grande stagione. Torniamo in Champions dopo un anno di assenza, sarà bello riaffrontare le grandi squadre d’Europa, queste partite ti danno una spinta in più per il campionato, a noi l'anno scorso questo confronto ci è mancato, siamo contenti e cercheremo di fare del nostro meglio".

buffonbuffon
serie a
Buffon: "Donnarumma è e sarà un punto di forza dell'Italia"
00:03:29 min
| 2 ore fa
pubblicità
CONF FIORENTINA PICCOLI_5548292CONF FIORENTINA PICCOLI_5548292
serie a
Fiorentina, Piccoli: "Qui ho sentito aria di ambizione"
00:00:41 min
| 26 minuti fa
CONF ZORTEA SU ARRIVO AL BOLOGNA SCONFITTA ROMA_1959199CONF ZORTEA SU ARRIVO AL BOLOGNA SCONFITTA ROMA_1959199
serie a
Zortea: "Il Bologna una delle migliori squadre in Italia"
00:00:47 min
| 2 ore fa
NEWS LEAONEWS LEAO
serie a
Milan, Leao ancora a parte: recupero difficile per Lecce
00:02:14 min
| 3 ore fa
bonazzoli cortabonazzoli corta
serie a
Bonazzoli: "Sognavo un gol così a San Siro"
00:00:59 min
| 6 ore fa
zanetti intvzanetti intv
serie a
Zanetti: "Punto importante, dico grazie ai ragazzi"
00:01:59 min
| 21 ore fa
runjaic intvrunjaic intv
serie a
Runjaic: "Soddisfatto? No, in alcune fasi serve più qualità"
00:04:25 min
| 21 ore fa
COLLEGAMENTO PAVENTI_4031415COLLEGAMENTO PAVENTI_4031415
serie a
Inter-Torino, le probabili formazioni
00:01:37 min
| 1 giorno fa
COLLEGAMENTO COSATTI_2719965COLLEGAMENTO COSATTI_2719965
serie a
Juventus, David in gol all'esordio: chi ci è riuscito
00:03:12 min
| 1 giorno fa
JURICJURIC
serie a
Juric: "Avremmo potuto segnare di più. Scamacca in crescita"
00:00:47 min
| 1 giorno fa
TUDORTUDOR
serie a
Tudor: "Contento perché la prima non è mai semplice"
00:00:47 min
| 1 giorno fa
NAPOLI CLUBNAPOLI CLUB
serie a
Napoli più forte con De Bruyne: in Champions basterà?
00:03:44 min
| 1 giorno fa
buffonbuffon
serie a
Buffon: "Donnarumma è e sarà un punto di forza dell'Italia"
00:03:29 min
| 2 ore fa
CONF FIORENTINA PICCOLI_5548292CONF FIORENTINA PICCOLI_5548292
serie a
Fiorentina, Piccoli: "Qui ho sentito aria di ambizione"
00:00:41 min
| 26 minuti fa
CONF ZORTEA SU ARRIVO AL BOLOGNA SCONFITTA ROMA_1959199CONF ZORTEA SU ARRIVO AL BOLOGNA SCONFITTA ROMA_1959199
serie a
Zortea: "Il Bologna una delle migliori squadre in Italia"
00:00:47 min
| 2 ore fa
NEWS LEAONEWS LEAO
serie a
Milan, Leao ancora a parte: recupero difficile per Lecce
00:02:14 min
| 3 ore fa
bonazzoli cortabonazzoli corta
serie a
Bonazzoli: "Sognavo un gol così a San Siro"
00:00:59 min
| 6 ore fa
zanetti intvzanetti intv
serie a
Zanetti: "Punto importante, dico grazie ai ragazzi"
00:01:59 min
| 21 ore fa
runjaic intvrunjaic intv
serie a
Runjaic: "Soddisfatto? No, in alcune fasi serve più qualità"
00:04:25 min
| 21 ore fa
COLLEGAMENTO PAVENTI_4031415COLLEGAMENTO PAVENTI_4031415
serie a
Inter-Torino, le probabili formazioni
00:01:37 min
| 1 giorno fa
COLLEGAMENTO COSATTI_2719965COLLEGAMENTO COSATTI_2719965
serie a
Juventus, David in gol all'esordio: chi ci è riuscito
00:03:12 min
| 1 giorno fa
JURICJURIC
serie a
Juric: "Avremmo potuto segnare di più. Scamacca in crescita"
00:00:47 min
| 1 giorno fa
TUDORTUDOR
serie a
Tudor: "Contento perché la prima non è mai semplice"
00:00:47 min
| 1 giorno fa
NAPOLI CLUBNAPOLI CLUB
serie a
Napoli più forte con De Bruyne: in Champions basterà?
00:03:44 min
| 1 giorno fa
Playlist di tendenza
pubblicità