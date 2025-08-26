Di Lorenzo: "Vogliamo fare una grande stagione"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato della stagione appena cominciata: "Ci portiamo dietro l'entusiasmo dell'anno scorso, la voglia di stare insieme, l'umiltà, deve essere un mix di cose per affrontare al meglio questa stagione. Sono arrivati calciatori nuovi per rinforzare un gruppo che l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario. De Bruyne è stato un colpo importante, è un campione, eravamo curiosi di vederlo da vicino per quello che ha fatto nella sua carriera. Ci sono tutti i presupposti per fare una bella stagione. Sarà un campionato difficile, ci sono squadre importanti che ogni anno lottano per vincere lo scudetto. In questo gruppo vogliamo esserci anche noi e vogliamo fare una grande stagione. Torniamo in Champions dopo un anno di assenza, sarà bello riaffrontare le grandi squadre d’Europa, queste partite ti danno una spinta in più per il campionato, a noi l'anno scorso questo confronto ci è mancato, siamo contenti e cercheremo di fare del nostro meglio".