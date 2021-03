Pantofole ai piedi e cappellino in testa, la Joya si gode la pausa nazionali trascorrendo ore di relax con la compagna Oriana Sabatini. Per tenersi in forma insieme, i due hanno pensato di accettare una sfida che spopola su Tik Tok, tra gli sguardi increduli dei due meravigliosi cagnolini che scondinzolano per casa.