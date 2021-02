Il General Manager della Roma ha parlato in conferenza stampa, partendo dalla parentesi Dzeko-Fonseca: "Abbiamo fatto delle riunioni io, l’allenatore ed Edin per rafforzare la fiducia reciproca. Sono stati dei momenti importanti e ne siamo usciti felici e fiduciosi. Edin a oggi non è il capitano della Roma". E sul rinnovo di Pellegrini: "Siamo ottimisti, presto rivedremo l'agente. Deluso dal mercato in uscita".