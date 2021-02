Dopo una prima fase di disgelo, l'attaccante ha avuto un nuovo confronto, andato a buon fine, con l'allenatore. Dzeko si è allenato per il secondo giorno consecutivo con il resto del gruppo e sarà convocato per la sfida alla Juventus: Fonseca ha apprezzato l'atteggiamento del bosniaco, che al momento però non riavrà la fascia di capitano.