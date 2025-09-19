Pioli: "Vogliamo la prima vittoria, stiamo lavorando bene"

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport in vista della partita contro il Como di domenica 21 settembre alle 18.00 (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). "Nell'ultima partita - ha detto - non siamo stati come volevamo, abbiamo lavorato per migliorare. I ragazzi lavorano bene, presto raccoglieremo i frutti del nostro lavoro. Vogliamo vincere la nostra prima partita. Kean e Gudmundsson? Dobbiamo creare di più per favorirli". Guarda il VIDEO.