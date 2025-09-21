Chiudi Menu
Sport
Calcio
Serie A
Pioli a Sky: "Amareggiato e triste per questi risultati"
00:05:17 min
|
1 ora fa
serie a
Juric: "Lookman ha una grande mentalità vincente"
00:03:58 min
| 4 ore fa
serie a
Cuesta: "Dobbiamo creare più occasioni e concretizzare"
00:00:39 min
| 4 ore fa
serie a
Zaccagni: "C'è stato un confronto. Ci ricompatteremo"
00:00:44 min
| 5 ore fa
serie a
Sarri: "Perso per un episodio, siamo superficiali"
00:03:19 min
| 6 ore fa
serie a
Cristante: "Abbiamo fatto la differenza a livello mentale"
00:04:12 min
| 6 ore fa
serie a
Gasperini: "Ho deciso martedì che avrebbe giocato Lorenzo"
00:05:31 min
| 7 ore fa
serie a
Cremonese-Parma, le formazioni ufficiali
00:01:07 min
| 8 ore fa
serie a
Torino-Atalanta, le formazioni ufficiali
00:01:20 min
| 8 ore fa
serie a
L'analisi di Giovanni Guardalà su Verona-Juve 1-1
00:04:01 min
| 9 ore fa
serie a
Calendario Milan: a ottobre arrivano 5 scontri diretti
00:01:52 min
| 9 ore fa
serie a
Verona-Juve: Var, rigore e il colpo di Orban a Gatti
00:02:08 min
| 22 ore fa
serie a
Milan convincente: ora che succede quando torna Leao?
00:01:44 min
| 23 ore fa
Playlist di tendenza
Highlights Serie A
15 video
|
Gol Serie A
Mondiale per Club
37 video
|
Altro
Scudetto Napoli 2025, la festa nel mondo
10 video
|
Serie A
