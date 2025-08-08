Gosens: "Conference importante. Con Pioli ci troviamo bene"

L'esterno della Fiorentina Robin Gosens ha parlato ai canali ufficiali del club dei prossimi impegni di Conference League: "Quando sarà il momento ci prepareremo, ancora non conosciamo chi sarà l'avversario. Aspettiamo di conoscerlo e poi prepareremo la partita in modo perfetto, per noi è una competizione importante e ci teniamo tutti". Sul nuovo allenatore ha invece detto: "Con Pioli ci stiamo trovando bene, ha concetti diversi rispetto a Palladino ma la base è sempre la stessa. Più passa il tempo più sono contento del livello che abbiamo".