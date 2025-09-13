Politano: "Conte arrabbiato per gli ultimi minuti"

sky sport skill calhanoglusky sport skill calhanoglu
serie a
Juventus-Inter, i gol di Calhanoglu allo Sky Sport Skill
00:01:49 min
| 16 minuti fa
sky sport skill adzicsky sport skill adzic
serie a
Juve-Inter, il gol di Adzic analizzato con Sky Sport Skill
00:00:38 min
| 24 minuti fa
juventus inter carlos augusto conferenzajuventus inter carlos augusto conferenza
serie a
C. Augusto: "Concentrazione non c’entra, ko per dettagli"
00:03:39 min
| 2 ore fa
juventus inter adzic conferenzajuventus inter adzic conferenza
serie a
Adzic: "Che sogno giocare nella Juve e fare un gol così"
00:04:49 min
| 2 ore fa
juve inter chivu conferenzajuve inter chivu conferenza
serie a
Chivu: "Non dobbiamo vergognarci di fare ciò che serve"
00:06:20 min
| 2 ore fa
juventus inter tudor conferenzajuventus inter tudor conferenza
serie a
Tudor: "Grande vittoria contro grande squadra"
00:07:15 min
| 3 ore fa
juve inter ref camjuve inter ref cam
serie a
La prima in A della ‘Refcam’: Juve-Inter vista dall’arbitro
00:00:26 min
| 3 ore fa
CONF PISACANE CAGLIARI PARMACONF PISACANE CAGLIARI PARMA
serie a
Pisacane: "Nel primo tempo ci ha salvati Caprile"
00:00:54 min
| 5 ore fa
CONF CUESTA CAGLIARI PARMACONF CUESTA CAGLIARI PARMA
serie a
Cuesta: "Ci è mancata concretezza, male in attacco"
00:00:47 min
| 5 ore fa
CONF ATALANTACONF ATALANTA
serie a
Juric: "Lookman? L'Atalanta ha bisogno di altre cose"
00:00:46 min
| 7 ore fa
CONF SARRICONF SARRI
serie a
Sarri: "Il Sassuolo ha elementi offensivi di livello"
00:01:03 min
| 7 ore fa
CONF BLOB ALLEGRI LUNGA_4706274CONF BLOB ALLEGRI LUNGA_4706274
serie a
Allegri: "Bisogna lavorare tutti nella stessa direzione"
00:01:38 min
| 9 ore fa
