Dybala torna in gruppo, sarà in panchina con la Fiorentina

Venerdì 3 ottobre Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio rimediato contro il Torino lo scorso 14 settembre (lesione alla coscia). Il test è andato bene, l’argentino va verso la convocazione per Fiorentina-Roma, match in programma domenica 5 ottobre alle 15, una partita in cui Gasperini dovrà provare a vincere per ripartire dopo la sconfitta contro il Lille e per mantenere il primo posto in Serie A. Dybala non dovrebbe partire titolare contro i granata, sarà un’opzione in più dalla panchina.