Florenzi si ritira: "Grazie di tutto, è stato bellissimo"

ritiro florenziritiro florenzi
serie a
Florenzi annuncia l'addio al calcio: l'approfondimento
00:01:35 min
| 9 minuti fa
COLL PEPPECOLL PEPPE
serie a
Milan, Leao non sarà convocato contro il Lecce
00:01:46 min
| 29 minuti fa
Serie A, 2^ giornata: tre partite live su Sky
serie a
Serie A, 2^ giornata: tre partite live su Sky
00:00:30 min
| 1 ora fa
buffonbuffon
serie a
Buffon: "Donnarumma è e sarà un punto di forza dell'Italia"
00:03:29 min
| 20 ore fa
Di Lorenzo: "Vogliamo fare una grande stagione"
serie a
Di Lorenzo: "Vogliamo fare una grande stagione"
00:03:18 min
| 20 ore fa
Fiorentina, Piccoli: "Qui ho sentito aria di ambizione"
serie a
Fiorentina, Piccoli: "Qui ho sentito aria di ambizione"
00:00:41 min
| 18 ore fa
Zortea: "Il Bologna una delle migliori squadre in Italia"
serie a
Zortea: "Il Bologna una delle migliori squadre in Italia"
00:00:47 min
| 20 ore fa
NEWS LEAONEWS LEAO
serie a
Milan, Leao ancora a parte: recupero difficile per Lecce
00:02:14 min
| 21 ore fa
Bonazzoli: "Sognavo un gol così a San Siro"
serie a
Bonazzoli: "Sognavo un gol così a San Siro"
00:00:59 min
| 1 giorno fa
zanetti intvzanetti intv
serie a
Zanetti: "Punto importante, dico grazie ai ragazzi"
00:01:59 min
| 1 giorno fa
runjaic intvrunjaic intv
serie a
Runjaic: "Soddisfatto? No, in alcune fasi serve più qualità"
00:04:25 min
| 1 giorno fa
Inter-Torino, le probabili formazioni
serie a
Inter-Torino, le probabili formazioni
00:01:37 min
| 1 giorno fa
