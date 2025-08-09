Al termine della partita contro il Leeds, pareggiata 1-1, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha detto: "Siamo contenti, poi è chiaro che la stagione vera deve ancora iniziare. Sappiamo quella che è stata la preparazione, fatta con molta attenzione, cura nei dettagli e massima apprensione di tutti. Non devo dire io quanto sia bravo l'allenatore, lo dimostra la sua carriera e c'è armonia tra lavoro in campo e sorrisi fuori. L'obiettivo ora è fare una bella annata. Modric e Ricci? Oltre le qualità tecniche sono due persone che donano energia, stimoli e voglia di migliorare. Sono giocatori eccezionali con cui è bello condividere momenti in campo".