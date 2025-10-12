Goggia: "Stimo Gasperini, ha fatto molto per l’Atalanta"

Così Sofia Goggia a margine del Festival dello Sport di Trento a Sky Sport sull’addio all’Atalanta di Gian Piero Gasperini: “È una persona che stimo molto e con cui ho contatti ancora adesso tant’è che, quando sono andata a Roma, gli avevo chiesto se avesse del tempo per vederci a cena. È una persona che ho sempre stimato, ha fatto molto per l’Atalanta diventando anche un simbolo di Bergamo. Ci vuole un po’ di tempo per metabolizzare ma, alla fine, la Dea si tifa sempre. È la maglia che conta, i tifosi vanno in curva Nord a tifare la squadra. Per noi bergamaschi andare a vedere l’Atalanta è un qualcosa di intimo, ci siamo ‘anche quando vince’ come direbbe un mio fan”.

