Dopo la sconfitta contro la Roma, in conferenza stampa l'allenatore nerazzurro protesta a lungo contro l'arbitro per il gol annullato del 2-2 che avrebbe potuto riaprire la gara: "Voglio spiegazioni, Palomino non l'ha toccata e hanno annullato per un suo tocco, che non c'era. Fuorigioco attivo? Qui si stravolgono i regolamenti". Che invece danno torto all'allenatore dell'Atalanta.