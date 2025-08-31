Chiudi Menu
Skylights Room
Sport
Calcio
Serie A
Tudor: "La squadra mi piace, belle sensazioni"
00:08:45 min
|
29 minuti fa
serie a
Vieira: "Meritavamo di più, fatto la gara che volevamo"
00:12:11 min
| 18 minuti fa
serie a
Il Napoli batte il Cagliari e accoglie Hojlund
00:01:40 min
| 9 ore fa
serie a
Pisa-Roma: Soulé firma la vittoria per i giallorossi
00:02:26 min
| 9 ore fa
serie a
De Bruyne, a Sky Calcio Club i numeri del match col Cagliari
00:01:28 min
| 21 ore fa
serie a
Capello: "Dybala e Soulè mettono in crisi ogni difesa"
00:00:56 min
| 22 ore fa
serie a
Cuesta: "Tanti cambiamenti, ora serve stabilità"
00:00:29 min
| 23 ore fa
serie a
Fabregas: "Tante cose bene, ma non abbiamo fatto gol"
00:01:00 min
| 1 giorno fa
serie a
Bologna, Italiano: "Grande prestazione, siamo felici"
00:02:10 min
| 1 giorno fa
serie a
Atalanta, Juric: "C'è grande rammarico"
00:01:13 min
| 1 giorno fa
serie a
Roma, Massara: "Dovbyk-Gimenez? Non è neanche partito"
00:04:04 min
| 1 giorno fa
serie a
Pisa, Corrado: "Albiol? Siamo ottimisti. Lorran ha firmato"
00:03:06 min
| 1 giorno fa
serie a
Lazio, la probabile formazione di Sarri contro il Verona
00:01:49 min
| 1 giorno fa
